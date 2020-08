Indonesische vulkaan spuwt as en rook een kilometer de lucht in

Op het Indonesische eiland Sumatra is een spectaculaire timelapse gemaakt van Mount Sinabung. De actieve vulkaan spuwde zondag as en rook een kilometer de lucht in. De vulkaan barstte de voorbije maand al meerdere keren uit en wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de lokale overheid. Dorpelingen worden aangeraden om op minstens vijf kilometer van de vulkaan te blijven. In 2016 spuwde Mount Sinabung lava en ander vulkanisch materiaal. Zeven mensen kwamen daarbij om het leven.