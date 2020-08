Doodrijder Johanna en Axelle wil na 1,5 jaar cel vervroegd vrijkomen: “Wie zegt dat dit drama niet opnieuw gebeurt?”

Aalst / Maldegem / Haaltert -

In Nieuwerkerken is zondag de trieste vijfde verjaardag herdacht van het dodelijk ongeval waarbij Axelle (3) en haar mama Johanna (31) om het leven kwamen. In beperkte kring en met mondmaskers, door corona. Net nu wil de doodrijder vervroegd vrijkomen. “Dit maakt het extra hard”, luidt het bij de familie.