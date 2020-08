Hasselt - Bij een aanrijding met een auto in Hasselt zijn zondag twee fietsende kinderen gewond geraakt. Het ene kind liep lichte verwondingen op, het andere raakte zwaargewond maar verkeert niet in levensgevaar.

De vader van de kinderen reed ook op de fiets, toen het kort voor 15 uur misliep in de Toekomststraat in Hasselt. De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) is nog volop bezig met de vaststellingen en het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval.