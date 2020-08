Vlaamse Waterweg investeert 1,4 miljoen in Klarabrug over Kanaal naar Charleroi in Halle

Halle - Over het Kanaal naar Charleroi in Halle is zondag de Klarabrug geïnstalleerd, die een veilige fiets- en voetgangersverbinding vormt tussen het stadscentrum en de woonwijk Sint-Rochus. Kanaalbeheerder Vlaamse Waterweg investeerde 1,4 miljoen euro in deze nieuwe brug, die eind 2020 in gebruik zal kunnen genomen worden.

De Klarabrug is de eerste van vier bruggen die de Vlaamse Waterweg de komende jaren in Halle wil bouwen. De NV voert op dit ogenblik op en rond het kanaal naar Charleroi werken uit om de toegankelijkheid van de waterweg voor binnenschepen te verbeteren en de containervaart over de waterweg te intensiveren. Tegelijk wil de kanaalbeheerder de werken aangrijpen om de leefbaarheid en mobiliteit rond het kanaal te verbeteren. Er komen ook aantrekkelijke wandel- en fietskades, natuurlijke oevers, betere waterbeheersing en extra ruimte voor stadsontwikkeling langs de waterkant.

De nieuwe 50 meter lange Klarabrug weegt 88 ton en heeft een minimale nuttige breedte van 4 meter. De brug sluit aan op de bestaande voetgangersbrug over de sporen aan de Sint-Annastraat en creëert een veilige voetgangers- en fietsverbinding tussen het stadscentrum, de vele scholen in de buurt van de Leide, het KTA en de woonwijk Sint-Rochus. Het ontwerp laat toe om op termijn de nieuwe brug eventueel nog te verlengen over de Zenne, iets waar de stad Halle momenteel nog niet voor opteert. De naam van de nieuwe brug verwijst naar de voormalige zeepproducent Klaar, die zich in deze omgeving bevond.