Militie die moordpartijen op geweten heeft, kondigt eenzijdig bestand af in Congo

Een gewapende groep die verantwoordelijk is voor moordpartijen die door de Verenigde Naties “misdaden tegen de menselijkheid” worden genoemd in twee regio’s van Ituri in Congo, heeft eenzijdig een staakt-het-vuren afgekondigd. Dat meldt AFP op basis van verschillende bronnen.

Het staakt-het-vuren werd ondertekend onder bemiddeling van een groep voormalige krijgsheren uit Ituri, uitgezonden door president Félix Tshisekedi om de groep Coopérative pour le développement du Congo (Codeco) ervan te overtuigen de slachtingen te stoppen in dit gebied.

“We stoppen met de misstanden zoals gevraagd door het staatshoofd. We zijn klaar om zijn uitgestrekte hand aan te nemen. Daarom zeggen we tegen onze strijders dat ze dit proces moeten respecteren en kalm moeten blijven”, zei Basa Zukpa, woordvoerder van de Codeco-militie, aan het Franse persbureau.

“Sinds de ondertekening van dit staakt-het-vuren zijn de misstanden van Codeco afgenomen”, geeft luitenant Jules Ngongo, legerwoordvoerder in de regio, toe. Het leger blijft “de ontwikkelingen ter plaatse uit voorzichtigheid nauwlettend volgen”, voegde de officier toe.

Goudregio van Ituri

Sinds december 2017 is de goudregio van Ituri weer in de greep van geweld dat verband houdt met een conflict over landbeheer tussen twee gemeenschappen, de Lendu, voornamelijk boeren, en de Hema, herders en handelaars. De Codeco-militie beweert de belangen van leden van de Lendu-gemeenschap te verdedigen.

Volgens de Verenigde Naties zijn in de eerste helft van 2020 zeker 636 mensen omgekomen bij geweldplegingen in dit gebied.

Tussen 1999 en 2003 had een conflict tussen deze twee gemeenschappen al tienduizenden slachtoffers geëist tot er een tussenkomst kwam van een Europese troepenmacht.