Arm van rivier in Hotton opgedroogd, duizenden vissen gered

Tientallen burgers hebben dit weekend duizenden vissen gered, die gevangen zaten in een opgedroogde rivierarm in Hotton, in de provincie Luxemburg. Dat is vernomen van schepen Jean-François Dewez. De vissen werden naar de nabijgelegen Ourthe overgebracht.

In Hotton was een tak van de rivier langs de Ourthe opgedroogd door een gebrek aan regen. “Het is een kweekgebied voor veel vissen”, aldus de schepen. Via Facebook werd een oproep gedaan om vrijwilligers te vinden. Het hele weekend hebben tientallen vrijwilligers met schepnetten vissen gevangen en ze in de Ourthe gezet.

Tientallen kilo’s vis konden worden gered. Het gaat onder meer om forellen, barbelen, palingen, rivierkreeften en wilde mosselen. “Het is de eerste keer dat een dergelijk fenomeen zich op natuurlijke wijze voordoet op dit punt in de rivier. In de Ourthe stroomt er nog steeds water, maar de situatie blijft zorgwekkend. Gelukkig is er een dam in de buurt van het zwemgebied die het waterpeil op hoogte houdt. Maar op sommige plaatsen stroomt er slechts een dun straaltje water, aldus de eerste schepen.