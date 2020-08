Club Brugge is het nieuwe seizoen gestart met een 3 op 9. Blauw-Zwart verslikte zich een tweede maal thuis, dit keer in seizoensrevelatie Beerschot. Bekijk hier de spelersbeoordelingen.

Simon Mignolet 6

Trapte tijdens de eerste helft een bal plompverloren over de lijn, en dat is niet van zijn gewoonte. Ging niet in de fout bij goal van Holzhauser.

Clinton Mata 6

Bij de betere Bruggelingen ...