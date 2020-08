Veilinghuis wil maandag vijftigtal Brantano-winkels openen

Honderden mensen schuiven aan voor Brantano in de hoop een paar schoenen tegen een spotprijsje te scoren Foto: BELGA

Het veilinghuis dat de uitverkoop bij schoenenketen Brantano organiseert, denkt maandag een vijftigtal winkels te kunnen openen. Zaterdag waren dat er nog meer dan 60. Sommige winkels zullen pas na de middag opengaan, om het personeel meer tijd te geven om de winkels op te ruimen.

De start van de uitverkoop, met kortingen van 75 procent, verliep zaterdag chaotisch. Winkels trokken heel veel volk, en op sommige plaatsen moest de politie tussenbeide komen.

Om problemen in de toekomst te vermijden, zal het organiserende veilinghuis Moyersoen extra kassa’s installeren en zoveel mogelijk extra personeel inzetten, zegt marketingverantwoordelijke Jeroen Van Daele. Met burgemeesters die hebben aangegeven dat het anders moet, voerde het veilinghuis naar eigen zeggen “constructieve” gesprekken.

Moyersoen verwacht dat de uitverkoop nog enkele weken zal duren. “Ook al was de verkoop zaterdag fantastisch, we zien dat veel winkels nog veel voorraad hebben. We gaan ook proberen om de stock van de winkels die niet meer open kunnen, te verplaatsen.”

De vakbonden vroegen een stopzetting van de uitverkoop. ACV-vakbondsman Sven De Scheemaeker noemde het verloop zaterdag “degoutant en schandalig”. De vakbonden stellen zich ook vragen bij het werk van de curatoren, die een koper zoeken voor de schoenenketen. Ze kondigden aan dat ze met hun grieven zullen aankloppen bij de rechter.