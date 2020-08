Resten van 3.200 jaar oude vesting gevonden in Israël

Israëlische archeologen hebben in de buurt van Kiryat Gat een 3200 jaar oude vesting gevonden van 18 bij 18 meter. De versterkte plek wordt dinsdag opengesteld voor publiek, liet het ministerie van Oudheden zondag weten.

De citadel is in het midden van de 12de eeuw vóór Christus gebouwd door Kanaänieten als verdedigingswerk tegen de toen oprukkende Filistijnen.

De Kanaänieten woonden in een gebied dat ongeveer overeenkomt met het huidige Israël en Libanon plus delen van Jordanië en Syrië. De Filistijnen doken in de late bronstijd op in het Nabije Oosten en namen invloedrijke steden aan de Middellandse Zeekust in, zoals Asjkelon en Gaza.

De vesting heeft op de vier hoeken wachttorens gehad. Bij de ingang is een massieve drempel bewaard gebleven, die uit een enkel rotsblok van naar schatting 3 ton is gehakt. Op de binnenplaats bevonden zich stenen platen en zuilen. In de ruimtes eromheen zijn honderden aardewerken gebruiksvoorwerpen gevonden, waaronder potten en vaasjes. Een aantal is nog intact.