Amper 16 maanden en al naar de voetballes: “Zelfs zo jong zien we al wie talent heeft”

Al kunnen lopen en een paar sportschoenen hebben. Dat is de enige vereiste voor een nieuwe reeks voetballessen die over heel vlaanderen opgestart wordt voor kinderen vanaf amper zestien maanden. “Het heet BabyBall en het komt overgewaaid uit Londen, waar het al jaren bestaat”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “Wedstrijden zullen we niet spelen, maar elke les sluiten we af met penalty’s. En jawel, we vermoeden dat we toch al talent zullen zien opduiken. Net zoals scouts.”