Bill Gates: “Als je zo succesvol bent als ik, verdien je onbeschofte, oneerlijke en moeilijke vragen”

Een opvallende uitspraak van Microsoft-topman Bill Gates. Hij vindt het prima dat niet alleen zijn bedrijf, maar ook de bazen van de vier techreuzen Google, Amazon, Apple en Facebook op de rooster worden gelegd door de Amerikaanse overheid. Lastige vragen? Een keiharde aanpak? Het hoort er nu eenmaal bij als je succes hebt.

“Als je net zo succesvol bent als ik of een van die mensen, dan verdien je onbeleefde, oneerlijke, lastige vragen”, zegt de oprichter van Microsoft in ene podcast van Dax Shepard. “De regering verdient het om op je te schieten.” Gates verwees naar een historische hoorzitting, die op 29 juli plaatsvond. Daar legden vier van de grootste techbedrijven ter wereld verantwoording af tegenover een kritische Amerikaanse onderzoekscommissie. Die stelde dat Google, Amazon, Apple en Facebook misbruik maken van hun macht.

Tijdens de uitgebreide podcast vertelt Gates over het werk van zijn gelijknamige stichting en hoe het was om Microsoft te starten. En wereldberoemd te worden. “Het was op z’n minst vreemd omdat ik nerdy en niet erg sociaal was. Plots werd mijn mening belangrijk gevonden.”

Tot slot had Gates nog mooie woorden over voor zijn overleden rivaal Steve Jobs. Hij is “lang niet zo stoer als Jobs”. En noemt hem “een genie”. Al gaf hij ook toe afgunstig te zijn. “Steve was een tovenaar, die mensen enorm goed kon motiveren. Ik was een kleine tovenaar. En dat maakte me zo jaloers.”