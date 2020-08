Romelu Lukaku reageert na bewogen Europa League-finale: “Deze ervaring zal me sterker maken”

Romelu Lukaku heeft op Twitter voor het eerst gereageerd op zijn doelpunt én owngoal in de finale van de Europa League afgelopen vrijdag tegen Sevilla. “Wat er in de finale is gebeurd, maakte me pissig.”

Lukaku viel op in de finale van de Europa League met een doelpunt, maar was ook beslissend met een owngoal die de wedstrijd op slot gooide. “Ik wil jullie bedanken wat jullie voor mij en mijn familie betekend hebben”, schreef Lukaku op Twitter.

“Dit jaar groeiden we als team. Het was een eer om een club die ik als kind adoreerde te mogen vertegenwoordigen. Wat er in de finale is gebeurd, maakte me pissig. Maar ik vecht terug. Ik heb nooit de makkelijke weg gekregen, zoals jullie weten, en deze ervaring zal me sterker maken. Een ding is zeker: Inter is niet dood en dit zal ons sterker maken als team. Er is eenheid en we gaan in de juiste richting. Ik wil de fans bedanken voor de vele steun elke wedstrijd, thuis of op verplaatsing. Ik hou van jullie. Ik apprecieer de berichtjes. We komen terug. ‘Sempre Forza Inter’.”