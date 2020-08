Marco is op komst Foto: EPA-EFE

De tropische cycloon Marco stevent af op de zuidelijke kust van de VS en raast nu met orkaankracht over de Golf van Mexico.

De storm haalt een snelheid tot 120 kilometer per uur, meldt het National Hurricane Center (NHC) zondag. Dat komt overeen met een orkaan van het laagste niveau. Normaal landt de orkaan maandagavond (lokale tijd) in de staat Louisiana (VS).