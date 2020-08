Fietser zwaar aangepakt door vijf jongeren, vriendin zoekt daders: “Proficiat met jullie waanzinnig stoer gedrag”

Evergem - Een man die zondagochtend naar huis fietste, werd om 5.15 uur in Rieme aan de spooroverweg belaagd door vijf jongeren. Bij het handgemeen liep hij een blauw oog en kneuzing van de neus op. De politie is nog op zoek naar de daders.

Roselinde Deliaert, de vriendin van het slachtoffer, zegt dat de daders tweemaal de autodeuren vlak bij hem opengooiden en hij rake klappen kreeg. Zijn fiets werd in een weide gegooid. “Mijn vriend verdedigde zich. Op zoek naar hulp belde hij aan bij enkele huizen. Daarop sprongen de vijf jongeren in de wagen en ze gingen er snel vandoor”, schrijft Deliaert op haar Facebookpagina.

Ze noemt de daders lafaards die na het kloppen op het hoofd van het slachtoffer bang wegreden. “Proficiat met jullie waanzinnig stoer gedrag. Wie een kleine paarse of blauwe wagen zag met vijf jongeren, het voorval zag gebeuren of ze zag rondrijden, laat van je horen. De politie is naar hen op zoek”, schrijft ze op de sociale media.

“Het slachtoffer deed aangifte van het incident, maar de daders kennen we niet”, zegt commissaris Yves Tuytschaever van politiezone Assenede-Evergem. “Het onderzoek is bezig. De fietser werd blijkbaar aangereden door een kleine auto waaruit vijf jongeren sprongen. Waarom ze klappen uitdeelden, weten we niet. We moeten het voorlopig met een persoonsbeschrijving doen en het gegeven dat de jongeren zich verplaatsten met een kleine paarse of blauwe wagen. Wie meer weet over het incident, kan dat via PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu melden”, bevestigt Tuytschaever.