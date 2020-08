Normale leven hervat stilaan in China: zo gaat het eraan toe

Sfeer van weleer op een nachtmarkt in Bijie, in de provincie Guizhou Foto: AFP

Meer dan acht maanden nadat het nieuwe coronavirus zich vanuit China en de stad Wuhan over de rest van de wereld is beginnen te verspreiden, lijkt het economische, sociale en culturele leven er zich stilaan weer op gang te trekken. Alles is opnieuw open, concerten vinden opnieuw plaats. Mensen gaan naar de cinema. En de gezellige avondmarktjes bruisen als weleer.

In ons land kunnen we er alleen nog maar van dromen, maar in China lijkt het leven van voor de coronacrisis zich de laatste weken te hervatten. In Sjanghai gaan mensen massaal weer op restaurant. In Beijing trekken duizenden studenten naar de aula’s, voor een nieuw semester. En in Wuhan, waar het longvirus acht maanden geleden opdook, trekken de waterparken massa’s jongeren en kuieren mensen zij aan zij op feeërieke avondmarktjes. Bioscopen, fitnesszalen en toeristische trekpleisters: overal is het gezellig druk. Het anderhalvemeteren is in het oosterse land ook versoepeld, alsook de mondmaskerplicht. “Deze situatie voelt niet langer als levensbedreigend aan “, zegt Xiong Xiaoyan, die werkt bij een verffabrikant in de zuidelijke provincie Guangdong in The New York Times.

Ook grote evenementen vinden plaats. Het lichtfestival in Beijing bijvoorbeeld. En in Gingdao, een kuststad in het oosten van China, houdt deze maand zijn populaire bierfestival grotendeels zoals gepland. Sjanghai heeft onlangs een gokconventie gehouden met duizenden enthousiastelingen.

Toch blijven de Chinezen voorzichtig. Cinema’s en toeristische attracties draaien op halve capaciteit. In banken en op restaurant wordt de temperatuur van de bezoekers systematisch gemeten. Via een app wordt bovendien gecontroleerd of ze naar een gebied zijn gereisd waar er nieuwe besmettingen zijn opgedoken.

De autoriteiten blijven het reizen beperken in de regio Xinjiang in het westen van China, waar vorige maand een uitbraak leidde tot een lockdown. En ook buitenlandse toeristen worden voorlopig nog geweigerd, omdat het risico op nieuwe infectiehaarden te groot is. En het werkt.

Al zeven dagen op rij noteerde China geen enkele nieuwe lokale besmetting, alleen nog twaalf geïmporteerde gevallen. Officieel telt China 84.951 vastgestelde coronabesmettingen en minstens 4.634 doden, al is dat vermoedelijk een zware onderschatting. Ter vergelijking: in ons land staat het aantal vastgestelde besmettingen op 81.468 en vielen er al 9.988 coronadoden.

