Gnohéré bezorgt Kompany koude douche bij debuut

Nieuwe coach, maar Anderlecht blijft in hetzelfde bedje ziek: opnieuw kon Anderlecht geen voorsprong vasthouden. Gnohéré wiste in de slotminuut de openingstreffer van Dimata uit. Paars-wit speelde meer dan een helft tegen tien man, maar kon het overwicht dus niet uitbuiten.

LEES OOK. Adrien Trebel komt weg met geel na zware tackle langs achteren

Het officiële debuut als trainer voor Vincent Kompany, en iedereen had maar oog voor een ding: bleef Trebel in de ploeg staan? Het antwoord was volmondig ja. Michel Vlap – die een uur voor de match nog testte – moest geblesseerd afhaken waardoor Marco Kana de derde man op het middenveld werd. Bij Moeskroen kreeg Dabila meteen een basisplek centraal achterin en ook Tabekou mocht na twee korte invalbeurten eens beginnen aan een match.

Foto: Photo News

Met Ait El Hadj op links en Doku op rechts zorgde paars-wit direct voor druk, maar de voorzetten van de youngsters waren net niet scherp genoeg om voor gevaar te zorgen. De eerste echte kans kwam er op het kwartier: El Hadj gooide de bal in de box, maar Doku trapte in een tijd naast. De bezoekers beperkten zich tot verdedigen, en pas na 25 minuten waagde Badibanga een poging die ver over zeilde.

82% balbezit

Paars-wit monopoliseerde de bal – maar liefst 82% na een half uur – en het viel op dat zowel Zulj als Trebel vaak de hoeken in doken. Beide middenvelders zijn dan wel niet van de snelsten, maar hebben wel de traptechniek om van daaruit voor gevaar te zorgen. Een minuut voor rust zorgde dat zelfs bijna voor een doelpunt, maar Zulj trapte de voorzet van Trebel op Koffi.

Toch moest Anderlecht blijven opletten: Moeskroen kwam er via Tabekou uit, Postolachi liet lopen en Badibanga trapte op de benen van Van Crombrugge. Vlak voor rust besloot Bocat een handje te helpen: Doku was hem – net als na tien minuten – voorbij en Wim Smet kon niet anders dan de linksachter zijn tweede gele kaart te geven. Drie wedstrijden ver en twee keer rood voor Doku zijn rechtstreekse tegenstander: de volgende opponenten van paars-wit zijn gewaarschuwd.

Dimata breekt de ban

Na rust kregen we hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft. De eerste kans was voor Trebel, maar Koffi zweefde de bal uit doel. Bij de daaropvolgende hoekschop kopte Luckassen op het dak van het doel. Anderlecht bivakkeerde voor doel van Moeskroen, maar de laatste pass ontbrak. Dabila besloot Anderlecht dan maar een handje te helpen door de ingevallen Tau neer te halen in de zestien. Dimata – met Colassin die aan de zijlijn klaarstond om de ongelukkige spits te vervangen – plaatste de bal mooi binnen.

Foto: Photo News

Trebel ontsnapt

Anderlecht wilde de match rustig uitspelen, maar bijna brachten de Brusselaars zichzelf in de problemen. Trebel kwam véél te wild ingevlogen op Bakic en mocht van geluk spreken dat Wim Smet slechts geel trok en de VAR dat blijkbaar voldoende vond. Koffi hield Zulj tien minuten voor tijd nog van de 2-0, en ook Tau kreeg de bal in de herneming niet voorbij de opnieuw sterke doelman. Moeskroen bracht nog Gnohéré - die zijn bijnaam bizon niet gestolen heeft - tussen de lijnen, maar het was de ingevallen Faraj die na een wandeling door de Brusselse defensie de bal net niet kon binnentikken. Twee minuten voor tijd viel de gelijkmaker dan toch. Gnohéré buffelde de bal voorbij Van Crombrugge, de vreugdekreten waren tot ver buiten het stadion te horen.

Foto: BELGA

Zo schiet Anderlecht zichzelf voor de tweede keer dit seizoen in de voet door een quasi zekere overwinning uit handen te geven. Coach Vinny heeft nog wat werk voor de boeg voor de rest van de competitie.