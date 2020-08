Twitter plaatst opnieuw kanttekening bij tweet Trump

Twitter heeft zondag een mededeling bij een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump geplaatst. In die tweet uitte Trump kritiek op de postbussen die de Democraten promoten als optie voor kiezers om te gaan stemmen in november. Volgens Twitter is Trumps bericht in strijd met het bedrijfsbeleid.

“Dus nu gebruiken de Democraten postbussen, die een ramp zijn voor de beveiliging van de verkiezingen? Ze maken het onder meer mogelijk om meerdere malen te stemmen. Bovendien, wie controleert ze, worden ze geplaatst in Republikeinse of Democratische buurten? Ze zijn niet vrij van corona. Een grote fraude!”, aldus Trump.

Volgens Twitter is Trumps bericht in strijd met het bedrijfsbeleid, met betrekking tot “maatschappelijke integriteit en verkiezingsintegriteit”. De sociale netwerksite liet weten Trumps tweet te hebben laten staan omdat “het in het algemeen belang kan zijn dat de tweet toegankelijk blijft”.

Democraten in meerdere staten moedigen het plaatsen van postbussen aan als een laagdrempelige en betrouwbare optie voor kiezers die de posterijen niet vertrouwen met hun stem. Republikeinse functionarissen in sommige staten hebben al een stokje gestoken voor het gebruik van de postbussen.

Als gevolg van de coronapandemie brengen veel Amerikanen naar verwachting in november hun stem uit per post. Trump maakt er al geruime tijd geen geheim van dat hij geen vertrouwen heeft in het stemmen per brief, hoewel er geen bewijs is dat verkiezingsfraude daarmee in de hand wordt gewerkt.

Bezuinigingen bij de posterijen

Door bezuinigingen op de posterijen is twijfel gerezen of de posterijen de logistieke taak wel aankunnen. De begroting van de posterijen is de laatste dagen zodoende inzet geworden van een fel politiek gevecht tussen de Democraten en de Republikeinen.

Twitter voert al langer een beleid ten opzichte van misinformatie die Trump verspreidt. Twitter blokkeerde enkele berichten van Trump, of plaatste daar meldingen bij. De president reageerde daar telkens boos op.