Spoedarts die werd vrijgesproken van moord op zijn vrouw is expert in zaak-Chovanec: “Veel agenten mailden me dat ze beschaamd waren”

Niemand minder dan spoedarts Kris Permentier is door de nabestaanden van het Slovaakse slachtoffer Jozef Chovanec (38) aangesteld als tegenexpert in de zaak van de dramatisch afgelopen ‘Hitlergroetarrestatie’ in Charleroi. Permentier werd begin dit jaar vrijgesproken voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg hij nog 24 jaar.