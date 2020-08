Politie start onderzoek na Hiltergroet gericht aan Marc Van Ranst: “Hij ging mij kapotmaken”

Mechelen - Viroloog Marc Van Ranst is zondag verbaal lastiggevallen in het station van Mechelen. De man in kwestie bracht daarbij ook een Hitlergroet. De professor maakte het voorval zelf wereldkundig en postte beelden op sociale media.

De post op Twitter van Marc Van Ranst deed zondagavond veel wenkbrauwen fronsen. “In het station van Mechelen stapte een kerel op mij af, want hij ging mij kapotmaken omdat ik een linkse rat was”, zegt Van Ranst. Hij vermeldde er nog bij dat de man in kwestie een Hitlergroet bracht toen hij vertrok. “Arme man”, zo besluit de viroloog.

Marc Van Ranst postte er ook twee foto’s bij van de persoon in kwestie. Een beeld waarop hij recht in de lens kijkt en een tweede beeld waarop hij de Hitlergroet brengt terwijl hij de trappen afgaat. De man is deels onherkenbaar omdat hij een mondneusbedekking draagt.

Klacht noteren

De man heeft de Marc Van Ranst niet fysiek aangevallen, maar bij de politiezone Mechelen-Willebroek gaan ze niet licht over het incident, zo wordt bevestigd. “Ook wij hebben kennis genomen van wat er gebeurd is en zijn onmiddellijk een onderzoek gestart. We gaan onder andere aanvullend de beelden opvragen in het station om over te kunnen gaan tot identificatie van de persoon in kwestie. We nemen uiteraard ook contact op met de professor om zijn klacht te noteren”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek.

Ook de Mechelse burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+) uit zijn afschuw. “Dit soort gedrag is weerzinwekkend en mogen we nooit aanvaarden”, reageert hij.

Van Ranst zelf zegt ook nog beelden te hebben van de man zonder mondmasker. Die gaat hij aan de politie bezorgen.

Vorige maand raakte nog bekend dat de viroloog politiebescherming kreeg, vooral omdat er uit extreemrechtse hoek ‘tastbare plannen’ zouden bestaan om hem schade toe te brengen.