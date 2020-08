Van Crombrugge gefrustreerd na gelijkspel: “Het is al drie weken zo en we hebben oplossing nog niet gevonden”

RSC Anderlecht had een mannetje meer, stond een doelpuntje voor maar gaat toch maar met een puntje slapen na de derde speeldag. “We moeten zulke matchen kunnen afmaken”, klinkt het dan ook streng uit het paarswitte kamp.

Van Crombrugge: “We moeten snel leren uit die fouten”

Anderlecht dat in de slotfase een doelpunt slikt, het wordt stilaan een déjà vu. Hendrik Van Crombrugge kon enkel kijken naar de perfecte kopbal van Harlem Gnohéré. “We hebben niet in de gaten wat er gebeurt op die fase”, aldus de doelman. “We kijken allemaal naar de bal en we zijn niet bezig met die vijf-zes spelers van Moeskroen in de box. Het is nu al drie weken zo, en we hebben de oplossing nog niet gevonden. Elke week moeten we fouten rechtzetten, maar de punten die we al verloren, kunnen we hier niet terughalen. Het is zeker een probleem: er is geen enkele reden waarom we het balbezit opgeven, de bal buiten trappen,… We moeten zulke matchen kunnen afmaken, er waren kansen genoeg.”

Ait El Hadj: “Meer vertrouwen”

Het was toch iet of wat verrassend dat Ait El Hadj opnieuw in de ploeg stond. De achttienjarige aanvaller kreeg de voorkeur op Verschaeren, Amuzu en Tau en liet meer zien dan vorige week tegen STVV. “Als je meer speeltijd krijgt, krijg je automatisch ook meer vertrouwen”, aldus de jongeling. “Daardoor heb ik ook wat meer risico in mijn spel durven leggen.”