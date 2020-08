Zuur dat tijdens spijsvertering wordt aangemaakt helpt verklaren waarom kanker erger wordt met de leeftijd

Dat kanker dodelijker wordt naarmate we ouder worden, heeft volgens Amerikaanse wetenschappers te maken met een zuur, dat tijdens de spijsvertering wordt aangemaakt. Bij 60-plussers is het zuur, dat uitzaaiingen in de hand werkt, verhoogd aanwezig in het bloed.

Veel vormen van kanker komen vaker voor en worden dodelijker naarmate we ouder worden. Daar zijn verschillende redenen voor, waaronder een verzwakt immuunsysteem en een opeenstapeling van potentieel gevaarlijke mutaties in onze genen. Nu is er een nieuwe boosdoener ontdekt.

Die boosdoener is methylmalonzuur (MMA). Dat zuur, aangemaakt tijdens de vertering van eiwitten en vetten, is verhoogd aanwezig in het bloed van oudere mensen. Een studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, meldt dat MMA agressieve uitzaaiingen kan veroorzaken. Het zuur zou er ook voor zorgen dat kankercellen resistent worden tegen bepaalde geneesmiddelen.

John Blenis, een kankerbioloog bij Weill Cornell Medicine in New York en zijn collega Ana Gomes behandelden menselijke kankercellen met staaltjes bloedserum van mensen jonger dan 30 of ouder dan 60. De cellen die werden blootgesteld aan het ouder serum verspreidden zich sneller.

Ze bleken bovendien bestand tegen een gewone chemokuur in pilvorm. Wanneer het bloedserum werd ingespoten bij muizen migreerden de cellen snel naar de longen en begonnen er ook nieuwe tumoren te groeien.

Het is nog niet duidelijk hoe het allemaal precies werkt, maar Blenis zegt dat het nieuwe vragen oproept over de wisselwerking tussen veroudering en kanker. Maar net zo goed over mogelijke nieuwe manieren om de ziekte te voorkomen of te behandelen.