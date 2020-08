Politie start onderzoek na bedreigingen tegen Marc Van Ranst

De lokale politie Mechelen-Willebroek is zondagavond een onderzoek gestart naar bedreigingen die viroloog Marc Van Ranst ontving in het station van Mechelen. Van Ranst filmde zijn belager terwijl die een Hitlergroet uitbracht en plaatste zijn foto op Twitter.

Viroloog Marc Van Ranst kreeg zondagavond bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd in het station van Mechelen. Hij maakt twee foto’s van de man en zette die op Twitter. “In het station van Mechelen stapte een kerel op mij af want hij ging mij ‘kapotmaken omdat ik een linkse rat was’. Hij is al heilhitlergroetend afgedropen. Arme man”, schreef Van Ranst erbij.

De Mechelse politie merkte de boodschap op Twitter op en is meteen een onderzoek gestart. “Wij zijn kort nadien begonnen met een onderzoek naar de verdachte van deze feiten”, bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “We hebben de camerabeelden van de stadscamera’s in de stationsbuurt opgevraagd en ook die van onze collega’s van de spoorwegpolitie. We hebben nog geen contact gehad met mijnheer Van Ranst, hij heeft nog geen klacht ingediend en dat is ook niet nodig bij dit soort feiten. We zullen later contact met hem opnemen zodat hij zijn verhaal kan doen.”

Ook het parket van Antwerpen werd geïnformeerd, dat is noodzakelijk wanneer er camerabeelden worden opgevraagd en bewaard tijdens een onderzoek. Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen veroordeelde de feiten op Twitter. “Onze politiediensten zijn reeds een onderzoek gestart, camerabeelden van de spoorwegen werden opgevraagd en ook onze eigen camerabeelden worden bekeken. Dit soort gedrag is weerzinwekkend en mogen we nooit aanvaarden! “, besloot hij.