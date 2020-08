“Van Parijs tot Nederland stonden ze voor de deur”: waarom de grootste parenclub van de Benelux meteen weer sloot

De Acanthus in Harelbeke ofwel de grootste parenclub van de Benelux ging vrijdagavond weer open. Om zondag opnieuw de deuren te sluiten. De vraag was volgens uitbater Gino Seynhaeve te groot om de veiligheid te kunnen garanderen. “We werkten met een reservatiesysteem, maar niet iedereen wist dat. Van Parijs tot Nederland stonden ze voor de deur.”

Sowieso was de Acanthus al veel later geopend dan veel van hun collega’s. “In principe mochten wij net zoals de horeca of de seksindustrie in juni al weer openen”, zegt Seynhaeve. “Maar omdat onze zaak ...