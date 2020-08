Mone (2,5), de dochter van reporter Jens Vancaeneghem , gaat op 1 september naar de kleuterschool. “Ik maak me zorgen over de kilte die corona vanzelf met zich meebrengt.”

Ik geef het toe: ik maak me zorgen. Dat gebeurt niet veel. Vrienden kennen me als iemand die de dingen makkelijk relativeert. Deze keer is het anders. Deze keer gaat het over mijn dochter. Een meisje ...