Club Brugge hoopt nog steeds op Junior Edmilson

Club Brugge hoopt nog altijd Junior Edmilson (26) aan te trekken. De speler voedde die hoop door op zijn Instagram de leuze ‘No Sweat, no Glory’ te posten nadat hij de kampioenstitel in Qatar binnenhaalde. Gisteren tegen Beerschot werd alleszins duidelijk dat Club (aanvallende) versterking kan gebruiken.

Junior Edmilson (26)wordt al langer het hof gemaakt door Belgische topclubs. Twee jaar geleden vertrok hij bij Standard om in Qatar bij Al Duhail heel veel geld te gaan verdienen. Sindsdien wordt hij om de zoveel maanden gelinkt aan een Belgische club.

Deze zomer kwamen Antwerp en Club Brugge in de race. Een transfer is nog niet rond maar als hij terug naar de Jupiler Pro League komt, zal het naar Club Brugge zijn. Dat werd al aangegeven nog vóór hij die post op Instagram plaatste. Junior Edmilson verlengde nog niet zo lang geleden zijn contract in Qatar tot 2024 maar dat hoeft geen beletsel te zijn. Het gaat over een uitleenbeurt.

In de overeenkomst is onderhandeld over een optie. De Qatarezen willen een hoog bedrag als aankoopoptie laten inschrijven. Een bedrag van 15 miljoen euro als aankoopoptie wordt genoemd naast een flink bedrag om de speler te huren.

Junior Edmilson scoorde vrijdag op de laatste speeldag het enige doelpunt tegen Al Ahli dat Al Duhail een 1-0 zege opleverde. Zo werd Al Duhail kampioen kampioen met één punt voorsprong op Al Rayyan.