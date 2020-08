Ex-lijfwacht koning opgepakt: verdacht van de moord op de vader van zijn overleden vriendin

Tielt-Winge -

Het gerecht heeft ex-politieman Peter W. opgepakt voor de moord op Eric Van Puymbrouck (64) in Tielt-Winge, in mei dit jaar. De verdachte is de vriend van de dochter van Van Puymbrouck. Zij kwam in 2019 ook om het leven. Zelfdoding werd tot nu aangenomen, maar ook daar worden nu vragen bij gesteld.