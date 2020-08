Na de chaos bij uitverkoop Brantano: “Dit was geen uitverkoop. Dit was graai-je-rijk”

“Het stond in de sterren geschreven dat het fout zou gaan. 75 procent korting geven is graai-je-rijk organiseren terwijl er veel te weinig personeel en betaalterminals waren”, zegt Jan De Weghe van vakbond BBTK over de chaotische uitverkoop van Brantano dit weekend. Zijn collega van ACV Puls vroeg zowel aan de rechtbank, de curator als het veilinghuis om de uitverkoop stop te zetten. Maar het veilinghuis laat weten dat alles doorgaat. “De rekken liggen opnieuw vol.”