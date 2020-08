Het voetbalprotocol van Ben Weyts: enkel thuissupporters toegelaten bij voetbalwedstrijden

In de eerste en tweede klasse van het voetbal zullen straks enkel de thuissupporters welkom zijn in de stadions. Dat is minister van Sport Ben Weyts (N-VA) overeengekomen met de profclubs. Beiden raakten akkoord over een gedetailleerd coronaprotocol, waardoor de voetbalclubs straks meer dan 400 toeschouwers kunnen uitnodigen.

De Nationale Veiligheidsraad besliste donderdag dat evenementen in openlucht vanaf 1 september opnieuw mogen worden bijgewoond door maximaal 400 mensen. Tegelijk is op maat van onder meer de voetbalclubs in een uitzonderingsclausule voorzien: die mogen desnoods meer dan 400 mensen ontvangen. Maar ze moeten in detail aantonen dat dit kan in de meest veilige omstandigheden. De lokale burgemeester, de bevoegde minister en een team van virologen hebben daarover het laatste woord.

De Pro League, de vereniging van Belgische profclubs, zette zich daarom de voorbije dagen samen met Vlaams sportminister Ben Weyts aan tafel, met nu als resultaat een gedetailleerd protocol waardoor de clubs in eerste en tweede klasse straks opnieuw enkele honderden en in heel grote stadions misschien zelfs een paar duizend supporters kunnen verwelkomen. Al zijn de regels waaraan clubs en supporters zich moeten houden bijzonder streng.

Zo achten Weyts, de Pro League en ook de politiediensten het in een eerste fase niet realistisch om zowel thuis- als bezoekende supporters te ontvangen. Dat zou – gelet op de vele coronaregels – te complex worden. De eerste weken en misschien zelfs de eerste maanden zijn daarom enkel thuissupporters welkom.

Die bereiden zich best grondig voor op een veel langere middag of avond voetbal dan ‘normaal’. Zo zullen de supporters opgesplitst worden in verschillende groepen, die elk verplicht op een apart tijdstip aan het stadion moeten verzamelen. Op die manier wordt een grote volkstoeloop kort voor de wedstrijd vermeden. Hetzelfde geldt na het laatste fluitsignaal: toeschouwers zullen met tussenpozen van zo’n 15 à 20 minuten opnieuw groep per groep naar de uitgang worden begeleid. De groep die bij aanvang van de wedstrijd het vroegst aanwezig moest zijn, zal dan wel als eerste het stadion mogen verlaten.

Ben Weyts. Foto: Photo News

Mondmasker

Nog verplicht: het dragen van een mondmasker gedurende de hele duur van de wedstrijd en de afspraak dat je meteen naar je aangeduide zitplaats gaat én daar de hele tijd blijft zitten. Clubs moeten hun ticketsysteem er ook zo op organiseren dat er altijd anderhalve meter afstand is tussen de supporters onderling. Enkel mensen die in het dagelijkse leven tot dezelfde bubbel behoren – een vader met zijn zoons bijvoorbeeld – mogen naast elkaar zitten. Supporters mogen hun plaats enkel verlaten voor een sanitaire stop. Per gezelschap of bubbel mag maar één iemand om drinken of eten.

Of staanplaatsen worden toegelaten, is nog geen uitgemaakte zaak. Ook daar geldt dat toeschouwers hun toegewezen staanplaats niet mogen verlaten. Om dat te handhaven, komt er op staantribunes mogelijk een alcoholverbod, aldus nog het protocol.

Ondanks de coronadreiging zullen toeschouwers bij het binnenkomen van het stadion nog steeds oppervlakkig worden afgetast door stewards. Die zullen daarbij worden bijgestaan door een tweede persoon, die telkens de handen van de steward ontsmet en hem na twintig fouilleringen ook nieuwe handschoenen aanreikt.

Weyts beseft dat er erg veel wordt gevraagd van clubs en supporters. “Het zal niet zijn zoals het was vóór corona. Daarvoor gelden er te veel veiligheidsmaatregelen en beperkingen. Maar met dit kader kunnen grote sportieve evenementen toch langzaam weer de draad opnemen.”