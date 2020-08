OHL kampt met personeelstekort: hoe de Leuvenaars na drie matchen al zeven (!) spelers geblesseerd zagen uitvallen

Met Pierre-Yves Ngawa zag OHL zaterdag in de opwarming tegen Charleroi al zijn zevende basispion geblesseerd uitvallen. Marc Brys kampt met een groot personeelsprobleem, al levert dat ook kansen op voor anderen. Zo is David Hubert op zijn 32ste plots weer een van de sleutelspelers in Leuven. Twee maanden geleden moest hij nog opkrassen.