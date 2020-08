Standard mist creativiteit, maar waarom blijft Mehdi Carcela op de bank? “Ik heb geen enkel probleem met hem”

Voor de derde week op rij kwam Mehdi Carcela (31) niet in actie bij Standard. Nochtans leek het de Rouches net aan ‘a touch of genius te’ ontbreken. “We kiezen voor de vorm van het moment.”

“We houden voor de tweede keer de nul in drie matchen”, zei Nicolas Gavory na afloop. “Goed voor ons vertrouwen.” Maar daartegenover stond een chronisch gebrek aan ideeën bij de Luikenaars. Amallah zat niet goed in de match, hetzelfde gold voor Boljevic. En Avenatti had amper een bal in het vijandige strafschopgebied geraakt. Dan kun je wel iemand gebruiken die van niets, iets kan maken. Toch bleef Mehdi Carcela opnieuw 90 minuten op de bank. Hij wacht dit seizoen nog op zijn eerste minuten.

Coronastress

Carcela liet mede door coronastress en slapeloosheid geen overtuigende indruk na in de voorbereiding. Al moet gezegd dat hij in de generale competitie tegen Reims behoorlijk inviel en ook een knap doelpunt scoorde. “Wat er met Carcela aan de hand is? Niets”, reageerde Philippe Montanier na afloop. “Hij speelt niet, maar hij is niet de enige. Ik kies voor het elftal dat het meest performant is en ik vind dat Mehdi het goede gevoel nog moet terugvinden. Er zijn nog spelers die niet zijn ingevallen.”

Tussen de lijnen door kon je lezen dat Montanier vindt dat Carcela in balverlies te weinig doet. Iets wat onder Michel Preud’homme ook een probleem bleek. Hij citeerde zowaar Johan Cruijff. “Hij zei dat je als voetballer slechts drie minuten in een match de bal hebt en het vooral belangrijk is dat je de overige 87 het goed doet. Misschien was Mehdi zijn creativiteit van pas gekomen, misschien ook niet. Ik heb geen enkel probleem met hem, maar wij kiezen naar de vorm van het moment”, aldus de Fransman.