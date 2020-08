Achterin onzekerheid, voorin geen kansen: de dramatische competitiestart van AA Gent in cijfers uitgedrukt

Vergeten is de historische miljoenendeal die AA Gent realiseerde. Ondanks een trainerswissel en Laszlo Bölöni die The Great Old als geen ander kent, bleken twee dagen te kort om niet te verliezen van Antwerp. Toch zag die “een goede basis” om op voort te bouwen. Of hoe er door de roze bril van Bölöni een ietsiepietsie beetje beterschap op te merken is. Ondanks de dramatische cijfers.