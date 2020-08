“Coupplegers Mali willen drie jaar aan de macht blijven via militair overgangsorgaan”

De militairen die middels een coup de macht hebben gegrepen in Mali willen dat een door het leger geleid overgangsorgaan het drie jaar voor het zeggen krijgt in het Afrikaanse land. Ook zouden de coupplegers hebben ingestemd president Ibrahim Boubacar Keïta naar huis te laten gaan, melden bronnen binnen een delegatie van De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) zondag.

“De junta heeft bevestigd dat ze een transitie van drie jaar wil om de fundamenten van de Malinese staat te herzien”, aldus de bron binnen de afvaardiging die sprak met de militairen in hoofdstad Bamako. “Deze transitie zal geleid worden door een orgaan dat op zijn beurt geleid wordt door een soldaat, die ook het staatshoofd zal zijn.”

Een militaire functionaris bevestigde tegenover persbureau AFP dat de overgangsperiode een “militaire president” zal hebben en “een regering die voornamelijk uit soldaten bestaat”. Eerder zeiden de militairen die achter de staatsgreep zaten binnen een “redelijke” termijn verkiezingen uit te schrijven.

Tweede keer

Malinese militairen kwamen afgelopen week in opstand en arresteerden president Keïta en andere topfunctionarissen. De opstandelingen houden de afgezette regering verantwoordelijk voor de “chaos, anarchie en onveiligheid” in het land. Ze moesten naar eigen zeggen ingrijpen om de stabiliteit te herstellen. Er waren al maanden protesten tegen de regering.

Vanuit het buitenland klinkt veel kritiek op de coupplegers. ECOWAS maakte duidelijk achter de afgezette Keïta te staan. Het gaat om de tweede staatsgreep in Mali in acht jaar. Militairen wierpen daar in 2012 ook de regering omver.

