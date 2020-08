Nog gemiddeld 493 coronabesmettingen per dag

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de achtste dag op rij gedaald. In de week van 14 tot en met 20 augustus werden gemiddeld 493,3 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 15 procent in vergelijking met een week eerder.

In totaal zijn in België al 81.936 bevestigde besmettingen met het coronavirus. Dat blijkt maandag uit de gegevens van Sciensano.

Het aantal bijkomende overlijdens stabiliseert. Er stierven gemiddeld 8,6 mensen per dag aan Covid-19. Het totale dodental in ons land staat intussen al op 9.992.

Tot slot werden gemiddeld 28 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen. In vergelijking met vorige week is dat een daling met 15 procent.