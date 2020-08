Veel minder vermisten dankzij coronacrisis

Jaarlijks handelt de Cel Vermiste Personen gemiddeld zo’n 1.000 dossiers af, maar dit jaar staat de teller na acht maanden op ‘slechts’ 373 onrustwekkende verdwijningen. Dat is een gevolg van de coronamaatregelen, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Tijdens de lockdown werd een piek in verdwijningen verwacht. Die kwam er niet. Integendeel zelfs. Alain Remue van de Cel Vermiste Personen ziet een aantal verklaringen voor de daling.

Eerst en vooral is er de strengere toegangsregeling in woon-zorgcentra. In virusvrije tijden moet de Cel elke week drie à vier keer op zoek naar een bejaarde met dementie die de weg is kwijtgeraakt.

Ook het aantal verdwijningen bij jongeren nam fors af. “Bij die doelgroep zijn verdwijningen vaak gerelateerd aan het uitgaansleven”, legt Remue uit. “Jongeren die na een nachtje stappen ergens blijven slapen zonder hun ouders te verwittigen, bijvoorbeeld.” De coronacrisis heeft het nachtleven echter volledig stilgelegd.