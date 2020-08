Opnieuw explosie in Deurne: granaat naar apotheek gegooid

Deurne - In Deurne is afgelopen nacht opnieuw een granaat ontploft. Dat gebeurde op het kruispunt van de De Gryspeerstraat en de Ten Eekhovelei. Het explosief werd naar een leegstaande apotheek gegooid, maar ontplofte op straat. Er vielen geen gewonden.

De Antwerpse politie kwam ter plaatse en stelde een perimeter in. “De explosie vond rond 3 uur plaats in de De Gryspeerstraat in Deurne”, bevestigt Sven Lommaert van de Antwerpse politie. “De granaat werd in het portiek van een apotheek geworpen, maar rolde terug op straat en kwam dan pas tot ontploffing. Niemand raakte gewond”, zegt hij. Ontmijningsdienst Dovo en het gerechtelijk lab kwamen ter plaatse.

Het incident is het vierde gewelddadige incident in een paar dagen. Zondagochtend ontplofte in Borgerhout een granaat onder een geparkeerde wagen, terwijl daags ervoor een woning beschoten werd om de hoek. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe ontploffing gelinkt kan worden aan de vorige incidenten of aan het drugsmilieu.

In Deurne vond zaterdagnacht overigens ook een ontploffing plaats in de Kerkhofweg. Daar raakte een voordeur van een huurwoning volledig vernield, maar er was geen sprake van een granaatontploffing. Volgens buurtbewoners zijn er al langer problemen met hangjongeren.