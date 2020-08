Trump vraagt bloedplasma te doneren voor nieuwe goedgekeurde coronabehandeling: “Mortaliteit daalt met 35 procent”

De Amerikaanse medische toezichthouder FDA heeft versneld toelating verleend voor het gebruiken van bloedplasma van genezen patiënten, als behandeling van Covid-19. Dat kondigde president Donald Trump zondag aan tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

Volgens de president heeft een door de regering gesubsidieerde studie door de Mayo Clinic aangetoond dat de mortaliteit door een behandeling met “helend bloedplasma” 35 procent daalt. Ook onder meer de FDA, en universiteiten MIT en Harvard besloten dat de therapie “zeer effectief is”, volgens Trump.

De Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) bevestigde zondag, kort voor Trumps toespraak, dat de behandeling na een spoedprocedure voortaan toegelaten is voor bepaalde patiënten. Nochtans zijn nog niet alle klinische testen uitgevoerd en uitten experts onder wie zelfs topadviseur van het Witte Huis Anthony Fauci hun bedenkingen bij de “zwakke data” van de studies.

Trump beweerde echter dat uitstel voor een toelating door ambtenaren van de FDA politiek gemotiveerd zou zijn – “ze willen het niet voor 3 november”, de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen – en hij voerde de druk de laatste dagen op. Vertragingsmanoeuvres zouden bedoeld zijn om zijn herverkiezing te saboteren.

Ook in België

De FDA concludeerde dat de behandeling “veilig” en “zeer effectief” is, verklaarde Trump zondag. “Dit is een krachtige therapie. De actie van vandaag zal de toegang tot deze behandeling drastisch vergroten.” Hij spreekt van een “historische doorbraak”, waardoor heel wat levens gered zullen kunnen worden.

Trump vroeg in zijn toespraak dat mensen die van Covid-19 genezen zijn, bloedplasma doneren. Sinds eerdere campagnes deden tienduizenden dat al, volgens Trump. Het plasma met antilichamen wordt toegediend aan gehospitaliseerde Covid-19-patiënten, wat hen sneller moet doen herstellen en waardoor het virus minder schade zou toebrengen.

De autoriteiten lieten de plasmabehandeling al toe, maar door de goedkeuring van zondag kunnen meer patiënten een transfusie krijgen. Ook in andere landen is de behandeling overigens al goedgekeurd. In België werd midden mei een grote studie gestart.

