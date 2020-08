Trumps jarenlange adviseur Kellyanne Conway stapt plots op: “Minder drama, meer mama”

Kellyanne Conway, een van de langstzittende adviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump, verlaat eind deze maand het Witte Huis. Ze gaat zich meer op haar gezin focussen nu. “Vanaf nu minder drama, meer mama”, zo schreef ze in een statement.

Conway (53) was de derde campagnemanager van Trump in 2016 en de eerste vrouw die een presidentskandidaat succesvol naar de zege leidde. Ze maakt sinds het begin van zijn termijn deel uit van Trumps team en was al jaren een van de meest zichtbare verdedigers van het beleid van de president.

Ook haar echtgenoot, George T. Conway III, een conservatieve advocaat en uitgesproken criticaster van de president, trekt zich terug uit het Lincoln Project, een groep Republikeinen die proberen om Trump te verslaan in november. “Mijn man en ik verschillen over heel veel zaken van mening”, zo schreef Kellyanne Conway in een statement. “Maar als het over onze kinderen gaat, het belangrijkste van allemaal, zijn we wel verenigd. Onze vier kinderen zijn tieners en starten binnenkort aan een nieuw academisch jaar. Dat zal in de eerste twee maanden al zeker van thuis uit zijn en zoals miljoenen ouders verspreid over het land weten vereist thuisscholing heel veel aandacht. Daarom heb ik deze keuze gemaakt. Vanaf nu is het minder drama, meer mama.”

I'm Leaving the White House. Gratefully & Humbly.



Here is my statement:https://t.co/MpYxVfrY2N



God Bless You All. — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) August 24, 2020

De beslissing van Conway wordt in de Amerikaanse media wel gelinkt aan een Twittertirade van haar vijftienjarige dochter Claudia. Zij schreef afgelopen weekend dat ze zich uit de ouderlijke macht wil laten zetten. “Mijn moeders baan heeft mijn leven geruïneerd”, zo luidde het onder meer.

De bekendmaking van haar vertrek komt op de vooravond van de Republikeinse Nationale Conventie en met nog iets minder dan twee maanden tot de presidentsverkiezingen. Haar geplande speech woensdag op de conventie gaat volgens ingewijden wel door.