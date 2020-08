Het Antwerpse sterrenrestaurant The Glorious stopt ermee. De eigenaars geven zichzelf een maand om een overnemer te vinden, zo niet worden de boeken neergelegd. De coronacrisis ontnam de eigenaars alle moed. “Met de maatregels was het niet vol te houden.”

The Glorious startte in 2009 in de De Burburestraat op het Antwerpse Zuid onder leiding van topsommelier Jurgen Lycops. Al snel vervoegde de gerenommeerde chef Johan Van Raes (foto) het team en begon ...