Schutter Christchurch plande nog een derde aanslag

De schutter verantwoordelijk voor de aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, waarbij 51 mensen om het leven kwamen, wilde beide gebedshuizen in brand steken en plande ook nog een aanval op een derde moskee. Dat is gebleken tijdens het proces tegen de dader.

De Australiër Brenton Tarrant heeft al schuldig gepleit voor de aanslagen op 15 maart van vorig jaar. Op dit moment loopt het proces om te bepalen of hij ooit de gevangenis nog zal mogen verlaten. Tarrant kan de eerste veroordeelde in Nieuw-Zeeland worden die geen kans meer zal hebben op een vervroegde vrijlating.

De openbaar aanklager las maandag de bevindingen van de speurders voor. Tarrant verhuisde in 2017 naar Nieuw-Zeeland en begon de aanslagen meteen te plannen, zo luidde het. Hij deed onderzoek naar meerdere moskeeën in het land, onderzocht de bouwplannen van de gebedshuizen en bezocht ze ook al eens twee maanden voor hij zou toeslaan. Tijdens die trip liet hij een drone over de Al Noor-moskee vliegen om een beter overzicht te krijgen van de in- en uitgangen. “Op de dag van de aanslagen had hij ook nog benzineblikken mee in zijn auto”, zo staat in het politieonderzoek. “Die wilde hij gebruiken om beide gebouwen in brand te steken na de schietpartij.”

Tarrant zou ook nog plannen hebben gehad om een derde moskee aan te vallen, maar die plannen werden verijdeld toen hij na de tweede aanslag werd gevat door de politie. Bij zijn arrestatie bekende hij meteen en verklaarde hij dat hij liever meer slachtoffers had gemaakt.