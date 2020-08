Ophef rond Nederlands koningspaar: Willem-Alexander en Máxima schenden coronamaatregelen tijdens vakantie

De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich tijdens hun vakantie in Griekenland niet aan de coronamaatregelen gehouden. Ze respecteerden de social distance niet, zo meldt RTL Nieuws op basis van een foto die online circuleert.

Op de foto zien we het koningspaar in een restaurant op het eiland Milos. Ze poseren naast een van de eigenaren, zonder dat ze daarbij een anderhalve meter afstand houden. Zowel Willem-Alexander als Máxima dragen ook geen mondmasker, al heeft de koning er wel eentje vast in zijn rechterhand.

Bij RTL Nieuws hebben ze met de maker van de foto gesproken. “Die was voor een privé-album. Dat de regels geschonden zijn, dat was een foutje.”

De Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) was voorlopig nog niet bereikbaar voor commentaar.