Wit-Russische president Loekasjenko stapt uit vliegtuig met kalasjnikov in de hand na protesten tegen verkiezingsfraude

Tienduizenden Wit-Russen stroomden zondag samen in de straten van hoofdstad Minsk voor een nieuwe dag van protest tegen de vermeende verkiezingsfraude door president Alexandr Loekasjenko. Die had gedreigd met geweld om het protest te stoppen, maar veel indruk maakte dat duidelijk niet meer. De ontdekking van het zwaar toegetakelde lichaam van een verdwenen betoger pookte het vuur nog meer op.

LEES OOK.Helikopter geland aan presidentieel paleis, Loekasjenko keert terug met kalasjnikov in de hand

Het was een opmerkelijk beeld zondagavond. Een helikopter bracht president Loekasjenko (65) terug naar zijn residentie in Minsk, een plek bewaakt door soldaten met tanks om ervoor te zorgen dat de betogers op afstand bleven. Loekasjenko stapte uit en beende naar binnen, gewapend met een kalasjnikov, als wilde hij tonen dat hij tot het bittere eind voor zijn leven zou vechten.

Het was het einde van een weekend waarin de president - die vaak wordt omschreven als “de laatste dictator van Europa” - er alles aan deed om het protest te stoppen. Maar zonder resultaat. Dreigen bleek niet meer te helpen. De betogers lijken niet bang meer voor de keiharde hand van het regime.

LEES OOK. Wit-Russische dictactor Loekasjenko is uitgespeeld, al beseft hij dat zelf nog niet (+)

En ook de nationalistische troefkaart haalde niet veel uit. Tegenover een groep opgetrommelde supporters in de westelijke stad Grodno had Loekasjenko zaterdag gezegd dat het land zonder hem ten prooi zou vallen aan buitenlandse agressie. Bij een bezoek aan een kazerne riep hij het leger op het land te beschermen. En hemzelf, want zonder hem zou Wit-Rusland reddeloos verloren zijn. “We zouden niet langer onze eigen baas zijn. Ze zouden ons in stukken hakken en uitspuwen.”

De grote vijand

Wie dat dan zou doen? Het Westen, de grote vijand. Loekasjenko beweerde zelfs dat er zich aan de grens een troepenmacht van de NAVO verzamelde om het land binnen te vallen. Iets wat de NAVO meteen met klem ontkende. Loekasjenko lijkt nog steeds te rekenen op de steun van Poetin, maar die neemt een afwachtende houding aan. Daarnaast rekent hij op de trouwe steun van het leger en de oproerpolitie. Die waren zondag massaal aanwezig in Minsk en ze verhinderden dat de betogers tot bij het presidentieel paleis zouden geraken. Maar een gewelddadig ingrijpen of een poging om de betogers uiteen te jagen kwam er niet, ondanks dreigende taal van de legerleiding, die de betogers afschilderde als neonazi’s en fascisten. De leiders van de oppositie waakten er ook over niet te dicht bij de militaire stellingen te komen “om geen excuus tot geweld te geven”.

Oppositiekandidate Svetlana Tichanovskaja liet weten dat ze graag vanuit Litouwen wil terugkeren naar Wit-Rusland. “Maar pas als dat veilig kan.” Tot dan roept ze iedereen op het protest nog op te voeren tot er nieuwe verkiezingen komen.

bekijk ook

Wit-Russische oppositiekandidate Tichanovskaja is “veilig” en bevindt zich in Litouwen