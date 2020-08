Brantano in Koksijde blijft voorlopig dicht: gemeenschapswachten sturen iedereen weg

Koksijde - De Brantano in Koksijde blijft voorlopig dicht. De mensen van de lokale Gemeenschapswacht sturen iedereen weg en ook de politie kwam ter plaatse controleren. De burgemeester wil eerst een overleg voor de zaak opnieuw de deuren mag openen.

De uitverkoop bij Brantano liep zaterdag op meerdere plaatsen uit de hand. In het merendeel van de 61 vestigingen van de schoenenwinkelketen, waar alle producten door het faillissement van moederbedrijf FNG met 75 procent korting te verkrijgen zijn, stonden urenlange wachtrijen en in een paar gevallen moest de politie zelfs tussenbeide komen om alles in goede banen te leiden.

Door de stormloop van afgelopen weekend besloot de burgemeester van Koksijde om de winkel te sluiten en ook maandag gesloten te houden. Twee gemeenschapswachten staan aan de deuren en houden alle klanten tegen, ook de politie kwam ter plaatse controleren. Normaal gezien moest de winkel om 9.30 uur de deuren openen: voor dat openingsuur werd al een veertigtal mensen weggestuurd.

Foto: thv