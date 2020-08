Dringend naar het toilet? Eerst identiteitskaart laten zien

Maldegem - Het Maldegemse gemeentebestuur wil met een camera en een identiteitscontrole vermijden dat het openbaar toilet in het Sint-Annapark nog maar eens het mikpunt wordt van vandalen.

Wie vorige week naar het openbaar toilet wou gaan in het Sint-Annapark zal waarschijnlijk verder gestapt zijn want een vandaal heeft er lelijk toegeslagen. Niet enkel de wc-bril ligt er afgebroken, het toilet is ook bevuild met uitwerpselen. “Ongelooflijk”, vloekt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Een bril afbreken kan een keer gebeuren, maar die uitwerpselen, dat is duidelijk met opzet gedaan.”

De maat is vol voor de burgemeester want hij kreeg van zijn gemeentediensten te horen dat het opkuiswerk van vorige week geen uitzondering is. “We gaan het openbaar toilet in het Sint-Annapark wel niet opgeven. Het park is tien hectare groot en wordt in deze coronatijden steeds meer gebruikt om te wandelen. Zo’n toilet is dus een noodzaak”, klinkt het.

Van Hulle wil met een camera- en een registratiesysteem met identiteitskaart vandalen op andere gedachten brengen. Wie er binnen wil, zal dus op voorhand de identiteit moeten prijs geven. “De installatie van zo’n systeem zat al in de planning voor de komende jaren, maar we gaan er nu direct aan beginnen. Binnen een half jaar moet het nieuwe toilet er zijn en dat mag ook iets kosten. Ofwel breken we het huidige af en plaatsen we een nieuw toilet ofwel kiezen we voor een andere locatie in het park”, besluit de burgemeester.