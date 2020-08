Hevige protesten nadat opnieuw zwarte man door agent werd neergeschoten in Verenigde Staten

In de Amerikaanse stad Kenosha, in de noordelijke staat Wisconsin, zijn protesten uitgebroken nadat een politieman een zwarte man had neergeschoten. De man, Jacob Blake, zou ongewapend zijn geweest en in de rug zijn geschoten toen hij in een auto wilde stappen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen en is er ernstig aan toe.

De politie was ter plaatse gekomen na meldingen van huiselijk geweld. De man is door meerdere kogels geraakt. Beelden van het incident zijn op sociale media geplaatst. Daarop is te zien hoe Blake gewoon naar een voertuig wandelt als de politieman van heel dichtbij zeven kogels afvuurt.

Onmiddellijk na het incident braken zondagavond ongeregeldheden uit in Kenosha. In de stad is een nachtelijk uitgaansverbod afgekondigd. De gouverneur van Wisconsin, Tony Evers, heeft gezegd dat er een onderzoek komt.

Het incident komt na maanden van felle protesten en spanningen naar aanleiding van de dood van George Floyd in mei in Minneapolis door toedoen van een blanke agent.