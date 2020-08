Artsen na vermoedelijke vergiftiging Aleksej Navalny: “Op ons werd geen druk uitgeoefend”

De artsen die in het Russische Siberië Kremlincriticus Aleksej Navalny hebben verpleegd, ontkennen dat ze onder controle van de autoriteiten stonden. “We hebben de patiënt verzorgd en we hebben hem gered. Er was geen invloed van buiten op de behandeling van de patiënt”, aldus de hoofdarts van het ziekenhuis in Omsk, Aleksander Moerachowski. Navalny is een van de grootste tegenstanders van de Russische president Vladimir Poetin en bevindt zich sinds donderdag in een coma.

De entourage van Navalny gaat ervan uit dat de 44-jarige vergiftigd is. De Russische artsen spreken echter van stofwisselingsproblemen. Sinds het weekend wordt Navalny verzorgd in een Duits ziekenhuis. Volgens Ljoebov Sobol, een vertrouweling van Navalny, zaten in het kantoor van de hoofdarts mensen van de veiligheidsdiensten. Ook zouden de artsen op ”gewacht” hebben, tot het gif niet meer aantoonbaar was in het lichaam van Navalny. Pas dan mocht hij naar Duitsland overgevlogen worden, aldus Sobol aan het Duitse weekblad Der spiegel.

Moerachowski zei dat de mannen in zijn kantoor geen druk hebben uitgeoefend. “Ik kan niet zeggen wie dat waren. Ik kan niet zeggen dat ze iets hebben gedaan”, aldus de hoofdarts.

In de Russische staatsmedia doen meerdere verhalen de ronde over waarom Navalny al dagen in een coma ligt. Het gaat onder andere over alcoholconsumptie, een dieet of te weinig suiker. Volgens Sobol gaat het om een “typische desinformatie” vanuit het Kremlin. “Dit was een moordaanslag op Navalny, die slechts nuttig is voor enkel het Kremlin.”

Navalny zou ook geen gezondheidsproblemen gehad hebben en heel fit zijn geweest. “Hij was nooit echt ziek, enkel eens verkouden.”