Cagliari concreet voor ex-Standardspeler Razvan Marin

De wegen van Razvan Marin (24) en Ajax lijken zich te scheiden. Cagliari maakt serieus werk van de Roemeense middenvelder, zo bevestigen bronnen rondom de Italiaanse en Nederlandse club.

Tijdens het uitstekende optreden van Ajax tegen Red Bull Salzburg (1-4) maakte Marin al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie van Erik ten Hag. De trainer gaf de middenvelder lang het voordeel van de twijfel, maar beseft inmiddels ook dat een vertrek voor alle partijen het beste is. Of het een eventuele verkoop of verhuur betreft, is op dit moment niet bekend.

Duidelijk is wel dat Marin waarschijnlijk nooit meer het geld oplevert dat hij heeft gekost. In 2019 werd hij voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Standard Luik, nadat hij daarvoor in de voorronde van de Champions League een uitstekende indruk op Ten Hag had gemaakt.

In Amsterdam maakte hij de hoge verwachtingen echter geen moment waar. In het seizoen 2019/’20 leverde hij in tien duels in de Eredivisie één assist en pakte hij twee gele kaarten. Marin heeft een contract tot medio 2024.

Het beleefd naar de uitgang duwen van Marin past in het plaatje van de afgelopen weken. Hoewel bij Ajax werd aangegeven dat er alleen nog naar een linksback werd gezocht voor het geval dat Nicolas Tagliafico vertrekt, was in de wandelgangen al te horen dat er lijntjes waren uitgezet voor een extra middenvelder. De komende weken zal blijken of Ajax een vervanger voor Marin haalt of dat Ten Hag het met de huidige, talentvolle selectie doet.