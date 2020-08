Bezorgdheid om gezondheid van Japanse premier Shinzo Abe

Op de dag dat hij de langstzittende premier van Japan is geworden, is Shinzo Abe voor de tweede keer in acht dagen op medisch onderzoek gegaan in een ziekenhuis in Tokio. Volgens de regeringswoordvoerder Yoshihide Suga onderging hij een “bijkomende check-up”. Abe wilde bij terugkeer in zijn residentie, na urenlang in het ziekenhuis te zijn geweest, niet ingaan op geruchten dat hij een ernstige ziekte zou hebben. “Door goed voor mijn gezondheid te zorgen, wil ik in staat zijn hard te blijven werken” voor het land, zei hij.

Hij wilde wel kwijt dat hij de resultaten heeft gekregen van de onderzoeken van vorige week en aanvullend onderzoek heeft gehad, maar zei dat hij pas later op de details wil ingaan.

De Japanse zender Nippon TV meldde eerder op gezag van bronnen binnen de Liberaal-Democratische Partij van Abe dat de premier vorige week een behandeling heeft ondergaan voor een aandoening die hij in het verleden ook al heeft gehad en daarnaast een medische controle heeft gehad. Japanse media wijzen erop de Abe al wekenlang geen grote persconferenties heeft gegeven. Bronnen rond de premier zeggen dat hij behoefte heeft aan rust.

Abe heeft intussen 2.799 opeenvolgende dagen als premier op de teller. Daarmee verbeterde hij het record van zijn grootoom Eisaku Sato. De regering van Abe krijgt kritiek omdat ze er niet in slaagt de testcapaciteit te verhogen, nu het coronavirus opnieuw opleeft, en omdat ze belastinggeld uitgeeft aan het promoten van het toerisme in het land. In totaal telt Japan meer dan 63.400 bevestigde gevallen van het virus en 1.200 overlijdens.

Uit een peiling afgelopen weekend van het nieuwsagentschap Kyodo blijkt dat 58,4 procent van de respondenten ontevreden is met hoe de Japanse regering de pandemie aanpakt. Slechts 34 procent is wel tevreden. De goedkeuring voor de regering daalde naar 36 procent, het op één na laagste niveau sinds Abe in 2012 premier werd.