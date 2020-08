Veel onzekerheid in Duivelse selectie voor Nations League: quarantainevraagstuk in Engeland, blessures bij Vermaelen en Meunier

Roberto Martinez maakt dinsdagmiddag (om 13u) zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden in Denemarken (5 september) en thuis tegen IJsland (8 september). Door de coronapandemie en het opschuiven van de meeste competities komen de Nations League-duels ongelegen voor de meeste Duivels. Het is dus hoogst onzeker of de bondscoach op al zijn sterkhouders kan rekenen.

De laatste selectie van Roberto Martinez dateert al van november vorig jaar en de laatste kwalificatiewedstrijden voor het EK. In het voorjaar overspoelde de coronacrisis de sportwereld en werd het EK met een jaar uitgesteld.

De Jupiler Pro League koos ervoor niet meer te hervatten, maar de topcompetities in Engeland, Spanje, Duitsland en Italië deden dat wel. In Engeland, Spanje en Italië liepen die competities tot eind juli, waarna nog de eindrondes van de Champions League en Europa League moesten afgewerkt worden. Sommige Duivels zijn met andere woorden nog maar net op vakantie. Het lijkt een vraagteken of Martinez op hen kan rekenen.

Romelu Lukaku verloor vrijdag nog met Inter de finale van de Europa League na een ongelukkige own-goal. Lukaku was achteraf te ontgoocheld om zijn medaille te gaan ophalen. Het duel in Denemarken komt er al over anderhalve week aan. Als Lukaku er bij is, zal dat met minder dan twee weken vakantie zijn.

Quarantaine in Engeland

Kevin De Bruyne kon een week eerder gaan rusten na de ongelukkige uitschakeling van Manchester City in de kwartfinales van de Champions League tegen het Lyon van Jason Denayer. De Bruyne kijkt met zijn vrouw uit naar de geboorte van hun derde kindje. Hij liet zich eerder deze maand al negatief uit over de overvolle kalender.

Er is in Engeland bovendien nog het quarantainevraagstuk. In Groot-Brittannië is momenteel een quarantaine van veertien dagen verplicht voor wie van het vasteland komt of terugkeert. Topclubs zullen het niet willen riskeren hun spelers in volle voorbereiding twee weken te moeten missen omwille van interlandvoetbal.

In Spanje begint de Real Madrid-tandem Eden Hazard-Thibaut Courtois na een korte rustpauze volgende week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hazard heeft na de vele blessures het voorbije seizoen nood aan een goede voorbereiding. De Nations League-duels vallen in dat opzicht ook voor hem ongelukkig.

In Duitsland en Portugal bereidt men zich momenteel wel al volop voor op het nieuwe seizoen. Dortmund-internationals Axel Witsel, Thorgan Hazard en nieuwkomer Thomas Meunier werkten al oefenduels af, net als Jan Vertonghen voor zijn nieuwe club Benfica. Bij Meunier is er wel licht voorbehoud. De rechterflankverdediger blesseerde zich vorige week in een oefenduel met de Borussen tegen Austria Wien.

Tot slot staat er nog een vraagteken achter de naam van Thomas Vermaelen. Vermaelen, wiens belang in de selectie nog won na het definitieve afhaken van Vincent Kompany, miste de competitiewedstrijd met zijn Japanse team Vissel Kobe zondag omwille van een spierblessure.