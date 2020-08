In twee weken tijd 26 keer toegeslagen: tuinkabouterdieven riskeren gevangenisstraf

Zemst - Het parket Halle-Vilvoorde heeft maandag gevangenisstraffen van één jaar gevorderd tegen drie opmerkelijke dieven. Opmerkelijk omdat het drietal het niet gemunt had op geld, juwelen of elektronica, maar wel op tuinkabouters en andere tuinornamenten. In twee weken tijd sloegen ze maar liefst 26 keer toe. Wat de drie met hun buit van plan waren, is niet duidelijk.

De drie, twee mannen en een vrouw, sloegen in de tweede helft van mei toe in de Vlaams-Brabantse gemeente Zemst. Nacht na nacht verdwenen daar allerhande tuinornamenten, zowel grote als kleine.

“Tuinkabouters, bloembakken, standbeeldjes, alles wat niet vast zat of te groot was, werd gestolen”, zei de substitute van het parket Halle-Vilvoorde. “Uit beelden van de ANPR-camera’s bleek dat bij elke diefstal dezelfde wagen, een Volkswagen Sharan, in de buurt was. Op 31 mei hield een politiepatrouille die wagen tegen en trof in de koffer sporen van aarde en bloemen aan, naast inbrekersmateriaal.”

De drie inzittenden ontkenden eerst elke betrokkenheid maar legden nadien toch bekentenissen af. Daarbij bleek dat ze in de nacht van 31 mei al diefstallen hadden gepleegd, hun buit hadden weggebracht en teruggekeerd waren om nog meer te stelen toen ze tegengehouden werden. Waar ze hun buit precies hadden verborgen en wat ze emee van plan waren, is nooit duidelijk geworden.

Het parket eiste maandag gevangenisstraffen van 1 jaar maar de verdediging pleitte voor enige mildheid.

“Dit gaat duidelijk om gelegenheidsdieven, waarbij de financiële schade voor de slachtoffers bovendien beperkt is”, klonk het. “Een gevangenisstraf met gedeeltelijk uitstel lijkt ons beter op haar plaats.”

Het vonnis valt op 31 augustus.