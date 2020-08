Man zwaargewond bij steekpartij, verdachte met mes opgepakt

Antwerpen - Bij een steekpartij in de Verschansingstraat op het Antwerpse Zuid is zaterdagmiddag een 47-jarige man zwaargewond geraakt. De politie was snel ter plaatse en kon een verdachte oppakken. De 45-jarige dader had het mes nog bij zich.

Iets na 12 uur belde een buurtbewoner naar de Antwerpse politie. “Die zag vanuit zijn woning hoe er een vechtpartij was ontstaan op straat. Daarbij stak een man een andere man met een mes”, vertelt politiewoordvoerder Sven Lommaert. Het 47-jarige slachtoffer liep bij de steekpartij een gapende borstwonde op en bloedde hard. Een 64-jarige man incasseerde een vuistslag en raakte lichtgewond.

“De politie kon ter plaatse een verdachte oppakken. De 45-jarige man had een mes bij zich”, aldus Lommaert. De hulpdiensten dienden het slachtoffer op straat de eerste zorgen toe en brachten hem over naar het UZA. Hij is zwaargewond, maar zijn toestand zou stabiel zijn. De aanleiding voor de ruzie is nog niet geheel duidelijk. “Dat wordt verder onderzocht”, zegt de politie.

Steekpartij op het Kiel

Vrijdagavond was er ook al een steekpartij in de Limburgstraat op het Kiel. Een dispuut tussen twee broers van 28 en 26 jaar oud die al langer in onmin leefden met elkaar, escaleerde. Er ontstond een vechtpartij op straat en daarbij haalde minstens een van de broers een mes boven.

De ene broer kreeg meerdere messteken in de borst en de dij. Een 29-jarige zus die wou tussenkomen, raakte ook lichtgewond aan de arm. Ze werden alle drie overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De broer die de messteek uitdeelde, wordt later dit weekend voorgeleid.